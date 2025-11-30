Tarde de ‘farra’ en el Auditorio de León

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La Compañía Nacional de Teatro Clásico y Compañía Lucas Escobedo recalan en el Auditorio Ciudad de León, a las 18.00 horas, con el espectáculo infantil Farra. Un texto cuyo objetivo radica en señalar la locura del pasado y del presente, removiendo conciencias y celebrando nuestro encuentro. La interpretación está a cargo de Alfonso Rodríguez/Toni Guillemat, Irene Coloma, Jesús Irimia ‘Xuspi’, Lucas Escobedo, Paula Lloret y Raquel Molano. Farra fue ganadora a Mejor espectáculo musical en los Premios Max 2025. La obra recorre los carnavales en el Madrid de 1568 o de 1668 o de 2024. Durante las carnestolendas todo es posible, las normas cambian y el mundo se rige por paradojas. Las entradas cuestan 6 euros.