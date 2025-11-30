María Casares lleva 'Miel' al Albéitar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El escenario del Teatro El Albéitar acoge, a partir de las 19.30 horas, Miel, un espectáculo unipersonal de danza contemporánea dirigido e interpretado por María Casares y coreografiado junto a Rotem Weissman. Un espectáculo físico, rítmico, personal y emotivo. Un solo que bebe de las colmenas como fuente de inspiración. Y es que las abejas bailan. Cuando encuentran alimento vuelven a la colmena y bailan. Bailan para comunicar la dirección y la distancia a la que se encuentra el polen. Recientemente, se ha descubierto que esta danza no es innata, es decir, no está codificada genéticamente, sino que las abejas aprenden esta coreografía. Aprenden a bailar, literalmente, para sobrevivir. Las entradas cuestan 6 euros.