La Oscyl Joven toca este mes en León

Un concierto en León a finales de mes a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León Joven, dentro del Encuentro de Invierno 2025, es una de las más de 500 propuestas culturales programadas por la Junta para diciembre. La celebración del centenario de la escritora Carmen Martín Gaite y el legado universal de Miguel Delibes protagonizarán la programación en la red de centros culturales dependientess de la Junta, que incluye exposiciones, charlas, talleres, actividades infantiles y presentaciones literarias. Con motivo de la conmemoración el 8 de diciembre del centenario del nacimiento de Martín Gaite, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha organizado actividades para difundir la figura de esta escritora clave en la narrativa española y dar a conocer su legado, literario y cultural. Así, la Filmoteca de Castilla y León, en Salamanca, acoge la exposición Fragmentos / Wences Moreno & Carmen Martín Gaite Salamanca-Nueva York, que a través de acerca las figuras del ventrílocuo y la escritora a través de fragmentos de sus estancias en Nueva York y de la repercusión que esta ciudad tuvo en sus vidas personales y materiales. La programación de la Junta para la red de centros culturales de este diciembre incluye 71 exposiciones temporales; 34 visitas guiadas; 53 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 56 actividades musicales y conciertos; 129 espectáculos de teatro y artes escénicas; y 7 ciclos de cine. También 39 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 124 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman 31 actividades que se podrán disfrutar de forma «online», superando en total las 500 actividades propuestas. Entre las exposiciones, destacan Yoko Ono. Insound and Instructure, en el Musac; y Suena la mina y Retratos mineros. Las mil caras de Santa Bárbara (II), en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero. En Zamora, se podrá visitar la muestra Lo sagrado en lo cotidiano, en el Museo Etnográfico de Castilla y León; y en Burgos, la exposición Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea, en el Museo de la Evolución Humana. En diciembre concluye el ciclo Teatro en el Delibes. V Comunidad a Escena, con los espectáculos Hacia la raíz de Clau_Topia, el 13 de diciembre; e Hijas de Eva, espectáculo de danza contemporánea de Fresas con Nata, el 20 de diciembre.