UPL denuncia abandono de la Atención a la Diversidad y maltrato a los especialistas en Castilla y León

La secretaria de Educación de UPL y concejala en el Ayuntamiento de León, Sheila Fernández, acompañada por los integrantes de dicha secretaría, José Vicente Álvarez y Gustavo Díez.

La secretaria de Educación de UPL y concejala en el Ayuntamiento de León, Sheila Fernández, ha denunciado este lunes el deterioro de la Atención a la Diversidad en los centros educativos de Castilla y León y la falta de respeto, a su juicio, hacia la labor de los maestros especialistas de Audición y Lenguaje.

Fernández ha expuesto en rueda de prensa que el alumnado tiene ritmos y necesidades diferentes, y que para garantizar una educación inclusiva existen profesionales clave como los maestros de Pedagogía Terapéutica y los maestros de Audición y Lenguaje, especializados en dificultades cognitivas y comunicativas, respectivamente.

Hace dos semanas, miembros de UPL mantuvieron una reunión con la Asociación de Maestros de Audición y Lenguaje de Castilla y León, que trasladó su preocupación por varios problemas que llevan años sin respuesta por parte de la Consejería de Educación.

Una de sus reivindicaciones es el reconocimiento oficial de sus funciones, que llevan esperando desde 2018, cuando se presentó una propuesta de definición y normativa específica que continúa sin respuesta.

La asociación también denuncia el abuso de la contratación de maestros con doble especialidad, especialmente en Zamora y Salamanca, donde el 63 y el 58 por ciento de las plazas exige este doble perfil, lo que, según ha afirmado Fernández, "reduce la calidad de las intervenciones, ya que ambos roles requieren atención y trabajo diferenciados y especializados".

Respecto a las ratio acordadas en enero de 2022, ha añadido que Educación, no han sido tan positivas como anunció la Consejería: solo se han tenido en cuenta los alumnos con dificultades importantes (ACNEE), dejando fuera a un gran número de estudiantes que también requieren apoyo para avanzar en sus aprendizajes.

Otro punto es el acuerdo aprobado en septiembre de 2025 para aumentar el número de orientadores educativos sin aumentar el número de especialistas.

"De poco sirve diagnosticar más necesidades si no habrá profesionales suficientes para atenderles después", ha denunciado Fernández.

UPL ha subrayado que esta falta de profesionales también afecta a la etapa de Secundaria, ya que la presencia de maestros de Audición y Lenguaje en los institutos es mínima, y cuando existen no son plazas fijas.