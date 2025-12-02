Danza a Escena trae a León 'Calidoscópica'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La decimosexta edición de Danza a Escena, el circuito de impulso a la danza promovido por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), y desarrollado por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, ha programado este mes de diciembre dos funciones en León. Mañana, a las 20.30 horas, el Teatro El Albéitar recibirá Calidoscópica, la invitación que la bailarina, performer y coreógrafa Sonia Gómez le ha hecho a Encarni Espallargas: un espectáculo de danza y música que escenifica el encuentro de ambas mujeres y algunas sus vivencias, en un viaje artístico en el que tienen cabida la salud mental, la creatividad y la búsqueda del bienestar. El día 10, también a las 20.30 horas en El Albéitar, será el turno de Sara Calero, que aborda en La finitud esta interesante reflexión escénica sobre el aspecto quizá más determinante de la existencia humana, y lo hace junto a tres músicos excepcionales: la cantaora Gema Caballero —también directora musical del espectáculo-, el guitarrista Javier Conde y el bajista Juanfe Pérez.