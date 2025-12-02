Un portapaz del XVII, pieza del mes enel Palacio de Gaudí

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de los Caminos del Palacio de Gaudí cierra este año destacando un Portapaz de plata dorada de autoría y procedencia desconocidas. La Pieza del Mes pone el foco en el Nacimiento de Jesús, imagen central en la obra. Se expondrá en un lugar destacado de la segunda planta del Palacio de Gaudí. El portapaz es un objeto litúrgico destinado al rito de la paz, que después de las reformas auspiciadas por el Concilio Vaticano II, que simplificaron el ceremonial, hicieron que estas piezas carecieran de uso práctico. Tradicionalmente su diseño se asemeja a un pequeño altar o retablo, que en el caso de esta obra tiene una estructura arquitectónica con un basamento liso, sobre el que se representa, superpuesto, al Cordero Pascual, aludiendo a Cristo, a su sacrificio y triunfo sobre la muerte. La escena central, sobre placa dorada muestra el Nacimiento de Jesús, tema mencionado en los Evangelios de Mateo y sobre todo de Lucas. El remate superior, con la estrella sobre un sencillo entablamento, consiste en una pieza calada con cuatro angelitos en los lados rodeados de una decoración a base de ces, palmetas, hojas y flores. En el reverso tiene un asa para facilitar su agarre. La falta de respaldo documental no permite concretar ni autoría ni procedencia de esta interesante pieza.

El Palacio de Gaudí puede visitarse, de lunes a domingo, en horario de 10.30 a 14.00 horas; y por las tardes, de 16.00 a 18.30 horas. Con la exposición de este portapaz se cierra el año 2025 en el que cada mes se ha destacado una pieza perteneciente a la colección del Museo de los Caminos.