El Purple Weekend dedica una exposición a Alex Amorós

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El festival Purple Weekend inaugura el viernes, a las 20.00 horas, en el Bellas Artes Café, Le Scéne Purple Weekend 2024, un nuevo proyecto del fotógrafo Alex Amorós. Esta edición de Le Scéne documenta la 35 edición del Purple mediante un trabajo fotográfico documental en blanco y negro, que recoge actividades, público y artistas del festival. El proyecto da continuidad al trabajo iniciado por Amorós y presentado el año pasado en el Musac, con la intención de mostrar el Purple como una experiencia global que combina música, moda y estilo de vida desde una perspectiva modernista. Durante la presentación se pondrá a la venta un fanzine de 150 páginas con una tirada limitada de cien ejemplares. La exposición, compuesta por 20 fotografías, permanecerá abierta hasta el 2 de enero. Durante la presentación se celebrará una mesa, en la que se abordará el concepto del Purple como movimiento subcultural, con la participación del músico y gestor cultural Héctor Escobar; Miguel Ángel Borraz, director del festival; y Alex Amorós.