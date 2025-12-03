Castilla y León pacta con la RAE un lenguaje claro

Publicado por EP Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León firmó ayer un acuerdo de colaboración con la Real Academia Española (RAE) para la adhesión a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible que reúne a algunas de las principales instituciones judiciales, administrativas, académicas y de representación ciudadana del ámbito hispanohablante, para reforzar su compromiso de ser una administración «más comprensible, accesible y cercana».

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, firmaron en Madrid este acuerdo. A partir de esta adhesión, se acuerda impulsar la cooperación de la Administración de la Comunidad con la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible en cuantas acciones o proyectos promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro, particularmente en el ámbito de la Administración de Castilla y León, así como en fomentar nuevas incorporaciones que fortalezcan la red y sirvan a sus objetivos fundacionales. De igual modo, se establece la colaboración directa entre el Ejecutivo autonómico y la RAE en la puesta en marcha de todas las medidas necesarias para cumplir los compromisos adquiridos, desarrollar proyectos conjuntos y avanzar en la implantación progresiva del lenguaje claro en los servicios públicos de Castilla y León. El Ejecutivo autonómico se integra plenamente en una red que reúne a algunas de las principales instituciones judiciales, administrativas, académicas y de representación ciudadana del ámbito hispanohablante, reforzando así su compromiso de ser una administración más comprensible y cercana.

Comunicación accesible

La Junta ha recordado que mantiene desde hace años una «apuesta clara» por la comunicación accesible, que incluye entre sus herramientas institucionales la adopción del lenguaje claro y la lectura fácil, para hacer la administración más comprensible para toda la ciudadanía. El Gobierno autonómico entiende la comunicación pública como una «herramienta esencial de cohesión social», de forma que, al promover un lenguaje claro, no sólo mejora la calidad del servicio, sino que refuerza la legitimidad de la administración y acerca sus servicios a la ciudadanía de un modo real y humano. El Ejecutivo autonómico ha sido reconocido recientemente porque su página web institucional figura entre las más accesibles del ámbito público, tras un análisis realizado por el Observatorio de Accesibilidad Web. Este reconocimiento subraya el compromiso de la Junta de Castilla y León con la inclusión digital y la eliminación de barreras informativas, haciendo sus contenidos más intuitivos y comprensibles para todos los usuarios, especialmente para personas con discapacidad, dependencia o con mayores dificultades de acceso. Además, desde la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, la formación permanente de los empleados públicos incluye cursos de comunicación clara para mejorar las competencias de redacción, estructuración y presentación de contenidos en un lenguaje sencillo y accesible, tanto en entornos digitales como en comunicaciones internas o externas. Esta formación resulta especialmente útil para mejorar la atención a colectivos que pueden encontrar mayores dificultades de comprensión, como las personas mayores o quienes presentan diversidad funcional.