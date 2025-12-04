Quevedo persigue a Bad Bunny en Spotify

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Después de darle un descanso momentáneo a la corona, Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado del año en Spotify, tanto en España como en el mundo, según ha desvelado este miércoles la plataforma sueca con los datos de 2025. En cuanto a los datos específicos de España, donde Bad Bunny ya reinó en 2022 y 2023, Spotify ha desvelado que por detrás del puertorriqueño aparece Quevedo, que se convierte así en el artista nacional con más reproducciones. El fenómeno de ‘Lux’ de Rosalía llegó quizás demasiado tarde para dejarse sentir en este resumen de 2025. La catalana fue la sexta artista femenina por reproducciones y fue superada incluso en el exterior, donde otros compatriotas tuvieron más escuchas.

De acuerdo con los mismos, Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars fue la canción de mayor éxito en todo el planeta, mientras que en España ese honor recayó en «La Plena — W Sound 05» de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums.

El puertorriqueño es un viejo conocido del trono de Spotify a nivel mundial, pues sus temas fueron los más reproducidos entre 2020 y 2022, momento en el que le tomó el relevo durante dos años consecutivos Taylor Swift. El lanzamiento de su álbum Debí tirar más fotos en 2025, que ha sido el álbum más escuchado en todo el planeta, ha tenido mucho que ver en que haya recuperado la corona.

Detrás de Bad Bunny, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, aparece precisamente Swift, que también lanzó disco este año, The Life Of A Showgirl. Cierra el podio el canadiense The Weeknd, por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.

Entre las canciones, tras los 1.700 millones de reproducciones del éxito de Lady Gaga y Bruno Mars, figuran en este orden: Birds of a feather de Billie Eilish; APT. de Rosé y Bruno Mars; Ordinary de Alex Warren y, en quinta plaza, el tema que da título al último disco de Bad Bunny.

Detrás de este trabajo, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix K-Pop Demon Hunters y para Hit Me Hard And Soft, de Billie Eilish, del año anterior.