Fernández Mañueco da ya dos millones de los once previstos para la Catedral

Momento de la firma del protocolo de conservación y restauración de la Catedral entre Fernández Mañueco y De las Heras.ángelopez

Puede que haya pocas cosas más fiables que prometer once y dar ya dos. Si encima se trata de millones de euros, la operación es de suficiente enjundia como para pasar a la historia. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, estuvo en la Catedral de León para firmar junto al obispo de leonés Ángel Luis de las Heras las obras de conservación y restauración del gran templo leonés. Se trata de una operación a largo plazo pero inminente. Y antes de esta visita, que congregó a representantes sociales y culturales de León, en el Consejo de Gobierno autonómico se aprobaron ya dos millones de euros para este proyecto, que forman parte de los once que tienen previsto gastar en un periodo de tiempo de entre 4 a 8 años.

El anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se llevó a cabo en el interior de la Catedral en un acto que hizo público el protocolo de colaboración entre la Junta y el Cabildo de la Pulchra Leonina. Tanto el máximo representante autonómico como el correspondiente al cabildo leonés demostraron remar en la misma dirección y casi hasta competir en elogios máximos hacia la Catedral. Realmente, se entregaron a fondo pero hubo empate: «La mejor Catedral del mundo». Añadiendo, «para muchos», pero no hace falta.

Durante el acto, Mañueco ha recordado que la Catedral, primer edificio de la Comunidad declarado Monumento Nacional, ocupa un lugar preferente entre los bienes de máxima categoría del patrimonio cultural de Castilla y León, y ha subrayado la responsabilidad colectiva de mantener viva esta joya inigualable.

Antes, Luis Ángel de las Heras destacó cómo la fe y la razón son dos fundamentos creativos. «Hoy damos continuidad al hecho fundacional con la conservación y restauración. En el XIX se decía que estábamos ante un drama ejemplar», indicó respecto a esas características propias en donde la rotundidad de la Catedral se convierte en frágil. Frágil como el vidrio y frágil como su piedra. En una idea que estaría representada como la firme fragilidad de la Catedral. «La Catedral se ha salvado de esas condiciones y por eso lo que ahora toca es salvar el conjunto escultórico monumental exterior. Restaurar las vidrieras», avanzó De las Heras.

Dentro de un siglo se hablará de aquel día, o sea, este, en el que se presentó en el propio lugar los planes para la conservación y restauración de la Catedral de León. Y que fue un trabajo que generacionalmente le correspondió a la Dirección General de Patrimonio, es decir, que la Junta de Castilla y León y Cabildo de León pusieron en pie esta colaboración.

El protocolo contempla una intervención prioritaria en las vidrieras de los cruceros, así como en la fábrica de piedra y en la instalación de sistemas de protección frente a la intemperie. Se trata de una actuación de gran complejidad que contará con un presupuesto total de 5,5 millones de euros. De hecho, en el Consejo de Gobierno celebrado hoy se ha aprobado una primera partida de 2 millones de euros dentro de esa cantidad.

Mañueco recordó la singularidad del conjunto vidriado de la Catedral de León, único en el mundo y el mayor de todas las catedrales españolas, con 737 vidrieras que ocupan más de 1.800 metros cuadrados y que inundan el templo con su característica luz multicolor.

Además, destacó Mañueco que este monumento colosal es, al mismo tiempo, un foco de atracción turística y un motor de desarrollo económico, generador de empleo y oportunidades para el territorio.

actuaciones en el pórtico

El presidente también ha detallado el avance de los trabajos en el pórtico occidental, afectados por las condiciones climáticas y ambientales. Esta intervención, dotada igualmente con 5,5 millones de euros, tendrá una duración prevista de cuatro años e incluye la realización de réplicas de las 23 esculturas exentas y de cuatro bloques de los pilares para proceder a la musealización y preservación de las piezas originales.

La actuación combina tecnologías innovadoras de medición y fabricación robótica con técnicas y materiales tradicionales, garantizando así la máxima fidelidad con el conjunto original.

Finalmente, el presidente ha agradecido a la Diócesis de León y al Cabildo de la Catedral su permanente compromiso con la conservación de la «Pulchra Leonina». Con esta inversión, la Junta de Castilla y León consolida su apuesta por la protección del patrimonio como elemento esencial del desarrollo cultural y social de la Comunidad de Castilla y León.