El Purple Weekend comienza hoy con todo vendido salvo el domingo

La XXXVI edición del Festival Internacional Purple Weekend Estrella Galicia de León, que comienza hoy, ha colgado el cartel de no hay billetes para las jornadas de conciertos en Espacio Vías de viernes y sábado, dejando margen a la posibilidad de conseguir alguna de las últimas que todavía quedan para el domingo. Es decir, que si un año más el festival leonés inundará las calles de León de parkas y mods en la cita que se ha convertido en una referencia cultural ineludible del mes de diciembre, también habrá la parte correspondiente de público ansioso por conseguir una entrada para los espectáculos de pago. El ambiente está asegurado tanto fuera como dentro.

La ciudad se viste de gala para recibir a todo ese público del festival que acude cada año con precisión estacional para disfrutar de los conciertos, las sesiones de dj en distintos clubs de la ciudad, exposiciones, el mercadillo de vinilos y ropa vintage; o la Scooter Run, un clásico que suele congregar a visitantes y locales alrededor de las Vespas y Lambrettas que se concentran para desfilar por las calles de León.

La música arranca hoy con una nueva fiesta Revival 77 & New Punk en la que se disfrutará del sonido eléctrico y crudo de una banda referencial del power pop australiano como The Chevelles; de los himnos contundentes de The Molotovs; y del post-punk áspero y sofisticado de The Horrors.

El sábado comenzará con los leoneses Brators.