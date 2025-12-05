Festival Monteleón trae al Auditorio la mejor música de cámara

Con Carmen Mayo al frente de la dirección, ayer jueves dio comienzo el XIV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón 2025, que tednrá lugar en el Auditorio de León hasta el 8 de diciembre. Saluda de esta manera Mayo explicando que «en cada edición, nuestra misión de promover y respaldar a jóvenes talentos emergentes en el mundo de la música de cámara se renueva y se afianza». También remarca Carmen Mayo que «en esta edición, contaremos una vez más con artistas invitados de renombre internacional que nos emocionarán con su inspiración y, por supuesto, disfrutaremos con la actuación de cuatro excepcionales Grupos Jóvenes, cuyo apoyo y promoción son la razón de ser de este proyecto. Como directora artística, mi objetivo es conducir este viaje musical sin fronteras, explorando la belleza de la música de cámara de todas las épocas», afirma.

El concierto inaugural corrió a cargo de VOCES8 Scholars Ensemble, un reconocido grupo vocal formado por jóvenes cantantes profesionales que anteriormente han sido parte del programa anual VOCES8 Scholars. Su concierto confimó el ato nivel artístico alcanzado además de su sólida propuesta en la que la experiencia en su caso es todo un grado. De hecho, su trabajo en 2024-2025 incluyó presentaciones en todo el Reino Unido, incluyendo Kings Place en Londres, Lancaster Priory, el Royal Naval College en Greenwich, Shakespeare in Music en Stratford-upon-Avon, Gregorian Treasures en Londres y Cambridge junto con el conjunto holandés Wishful Singing y Fruit of Silence con McNicol Ballet Collective en la Royal Academy of Music de Londres. También ofrecieron conciertos en Francia, Bélgica, España y Portugal. En la temporada 2025-2026 darán conciertos en el Reino Unido, España, Francia y Colombia. Para VOCES8 Records grabarán un álbum con música de Mårten Jansson junto con el Stockholm Saxophone Quartet, dirigido por Ragnar Bohlin. El conjunto también participa en conciertos y grabaciones como parte del coro de la Fundación VOCES8.

Luz Elisabeth Sánchez, viola, y Yelyzaveta Rodionova, al piano Luz, son las protagonistas del concierto de hoy, 5 de diciembre. Será a las 19.30 horas en el Auditorio. Elisabeth Sánchez (Málaga, 2001) se está consolidando como una de las violistas españolas más destacadas de su generación. Ha sido premiada en concursos como el Virtuoso & Belcanto, Grünewald Competition, Jugend musiziert y el Concurso Internacional Ángeles Reina. Se ha presentado en festivales como el Kronberg Academy Festival junto a Tabea Zimmermann, Salzburger Festspiele, Bayreuther Festspiele, Beethovenfest Bonn, Dresdner Musikfestspiele etc. Formada en Alemania desde los 14 años, estudió con Pauline Sachse en Dresde y continúa su formación en la Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin con Walter Küssner. Ha recibido impulso artístico de Tabea Zimmermann, Nobuko Imai, Antoine Tamestit, Lawrence Power, Kim Kashkashian, Timothy Ridout, entre otros. Ha colaborado como solista y violista principal con orquestas como la Berlin Sinfonieorchester, Gustav Mahler Jugendorchester, Staatskapelle Dresden y Junge Deutsche Philharmonie, bajo batutas como Rattle, Petrenko, Thielemann y Hruša. Toca una viola de Patrick Robin (2020) y recibe distintas becas internacionales.

En cuanto a Yelyzaveta Rodionova (Járkov, 1997) es una pianista ucraniana con proyección internacional. Cursa el Konzertexamen en Stuttgart con Peter Nagy tras estudiar Bachelor y máster en Berlín con Birgitta Wollenweber. Se ha presentado en salas como el Konzerthaus Berlin, Festival de Piano de Bayreuth, Steinway & Sons Berlin o Mendelssohn-Remise, y ha sido solista con la Kharkiv Philharmonic y la Slobozhanskyi Orchestra. Ganadora de premios como el Music without Limits (Lituania), Riga International Piano Competition y Oeiras Piano Competition, es becaria del Deutschlandstipendium y la Eisler Scholarship.

El concierto del sábado lleva el nombre de Berta Belinchón y Miquel Esquinas, dos músicos españoles que iniciaron su colaboración estudiando en la Universität Mozarteum. Su interés por la música de cámara les llevó a formar dúo, recibiendo clases del profesor Stefan Schilli. Han actuado juntos en el Solitär Auditorium y el Bösendorfersaal de Salzburgo. Además, ofrecieron un concierto benéfico para los afectados por la Dana en Valencia, retransmitido por la televisión austríaca. Berta Belinchón Gimeno (2002), oboísta valenciana, cursa actualmente el máster en la Hochschule für Musik und Theater Leipzig con Nick Deutsch y Qing Lin. Miquel Esquinas es un pianista catalán especializado en música de cámara y lied.