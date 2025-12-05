Fallece el periodista y escritor Alfonso Ussía
Columnista habitual en medios durante décadas, ha muerto hoy a los 77 años
El escritor y periodista madrileño Alfonso Ussía ha fallecido en Madrid a los 77 años, según han informado ABC y El Debate, medios con los que colaboró.
Ussía comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como ABC, Diario 16, La Razón, Época, El cocodrilo y El Debate, desde donde abordó durante décadas multitud de temas sociales bajo el prisma de un humor incisivo o la sátira.
En 2018, Alfonso Ussía recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.
