Krista Diró presenta en Espacio Vías León el proyecto ‘Sísifo 404’

Espacio Vías León acoge el próximo 11 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, la presentación del proyecto ‘Sísifo 404’ de Krista Diró, una performance seleccionada en la convocatoria de CUL´25 de la Concejalía de Juventud que tiene como objeto apoyar proyectos originales de artes visuales, audiovisuales o en vivo que impliquen la participación activa del colectivo joven de la ciudad de León. La entrada es libre hasta completar aforo.

‘Sísifo 404’ es una performance inmersiva que llega para sacudir al espectador y confrontarlo con una de las dependencias más normalizadas de nuestro tiempo: la adicción a las redes sociales. Inspirada en el mito de Sísifo, condenado a repetir una acción absurda por la eternidad, la obra traza un paralelismo con el gesto cotidiano del scroll sin fin.

El eje escénico es una maqueta de teléfono de dos metros de altura, convertida en una pantalla monumental donde se proyecta un hipnótico scroll infinito de imágenes y videos creados para la obra. ‘Sífifo 404’ es, según su autora, una llamada de atención, una sacudida poética y un espejo incómodo en el que el público no puede evitar reconocerse.