Así ruge el Purple Weekend de León

El Festival Internacional Purple Weekend Estrella Galicia de León vela armas musicales para la primera gran cita, que dara comienzo en menos de tres horas. Al éxito que se intuye para esta edición 36 hasta se ha sumado el día perfecto para rescatar el sonido mod y el rhythm and blues. Casi llueve, llovizna y la bruma es el horizonte en la calle Padre Isla, lugar donde se ubica el Espacio Vías, epicentro del Purple de este año.

No hay localidades, como en las grandes tardes de feria. Pero si hay ganas hay toda una ciudad púrpura musical. El Café Luna, a escasos metros, es parte abierta y activa del evento. Y más sitios como el Babylon. Y por las mañanas el mercadillo es visita obligada. Más este sábado, que tocan los Brators en un irresistible vermú psicodélico.

Mientras, por la ciudad se ven viejas y nuevas parkas. El público Purple se va haciendo mayor y, al final, los años de hostal han dado paso a los de hotel. Aunque hay de todo en la viña del Purple Weekend Estrella Galicia.

Ya no hay tiempo ni para el silencio. Suenan The Molotovs, a los que les sienta bien el escenario incluso probando.