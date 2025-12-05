Aguirre lleva a Oviedo este martes su 'Cervantes y la ternura humorística'

Eduardo Aguirre llevará a Oviedo este martes toda su sabiduría cervantina, ahí en donde tiene cabida todo el universo del genial autor del Quijote, y en donde el periodista, escritor y columnista de Diario de León, se mueve como sediento pez en el agua, aunque suene a contradicción. Aguirre presentará Cervantes y la ternura humorística, editado por Marciano Sonoro, el próximo 9 de diciembre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. Y estará presentado por uno de los más prestigiosos quijotistas: el catedrático Emilio Martínez Mata.

Afirma Aguirre que coincidir con una eminencia en la materia como Martínez Mata es «todo un honor», a la vez que recuerda que «en Oviedo, de la mano del prestigiso GREC, nació la edición crítica de mi Entrevista a Cervantes», señala al respecto de otras de sus obras sobre Cervantes. Habrá ejemplares de Cervantes y la ternura humorística en la Cervantes.