Embajadores de Gaudí

La imagen del programa, con el Palacio de Gaudí como imagen de fondo ilsutra el carné.dl

Con motivo de la conmemoración del Año Gaudí 2026 y del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el Palacio de Gaudí de Astorga presenta Embajadores del Palacio, un programa dirigido exclusivamente a las personas empadronadas en Astorga y en los municipios de la comarca, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el monumento y su territorio.

El programa nace como una invitación a los vecinos y vecinas de la comarca maragata para convertirse en representantes activos del monumento, disfrutando de ventajas especiales durante todo el año 2026 y beneficios añadidos en los años posteriores.

Durante todo el año 2026, las personas inscritas podrán disfrutar de todas las ventajas del programa: Entrada general gratuita e ilimitada al Palacio de Gaudí. Una entrada gratuita para la visita especial Palacio Escondido. Prioridad y sitio asegurado en los actos de conmemoración del centenario de Gaudí organizados por la institución. Además, entre 2027 y 2030 los Embajadores podrán acceder gratuitamente al Palacio siempre que acudan acompañados por otra persona que realice la visita.

La tarifa es única, con un coste de 20 euros por persona. La inscripción puede formalizarse de manera presencial, en la taquilla del Palacio de Gaudí, así como online, a través del formulario habilitado en la web oficial del monumento (palaciodegaudi.es).

Para completar la solicitud será necesario presentar el formulario de inscripción cumplimentado debidamente. Las solicitudes podrán presentarse desde el 10 de diciembre hasta el 15 de enero de 2026.