Alfonso Ussía Muñoz Seca, maestro de la sátira

El escritor y periodista, que no dudó en usar el tono humorístico y satírico para sus crónicas y libros, falleció este viernes en Cantabria a los 77 años

Alfonso Ussía estuvo en Ponferrada en 2002 en la trigésima Fiesta de Exaltación del Botillo.

Alfonso Ussía estuvo en Ponferrada en 2002 en la trigésima Fiesta de Exaltación del Botillo.l. de la mata

Pilar Rodríguez
Madrid

Alfonso Ussía Muñoz Seca, escritor y periodista español que no dudó en usar el tono humorístico y satírico para sus crónicas y más de cuarenta libros, falleció este viernes en Ruiloba (Cantabria). Reflejó la actualidad política o los estereotipos españoles, como con el personaje del marqués de Sotoancho, un señorito andaluz ficticio del que ha publicado hasta 15 libros. Premio González Ruano de Periodismo 1995 o Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2025, Ussía colaboró en numerosos medios escritos como el ABC o La Razón como lo hacía actualmente en El Debate, y emisoras de radio como Onda Cero, COPE y EsRadio. Monárquico, fue miembro del Consejo de Don Juan, padre de Juan Carlos I y abuelo de Felipe VI. Nacido en Madrid, el 12 de febrero de 1948, fue bautizado como Ildefonso María Ciríaco Cuadrato Ussía Muñoz Seca. Hijo de los condes de Los Gaitanes y nieto de Pedro Muñoz Seca.

Desde pequeño ya le gustaba escribir poesía satírica y, aunque comenzó y no terminó las carreras de Derecho y Periodismo, pronto empezó a colaborar en periódicos, como en el Informaciones en su departamento de Documentación.

Publica su primer artículo en Sábado Gráfico y pronto pasa a colaborar como articulista, tras llamarle Luca de Tena, con el ABC y su suplemento Blanco y Negro; también en Diario 16, Ya, Tiempo, La Razón —que en 2008 creó los premios Alfonso Ussía en su homenaje-, El Cocodrilo o el citado El Debate. También trabajó en radio, destacando por sus intervenciones (junto a Antonio Mingote, Tip y Coll o Chumy Chúmez) en el espacio El debate del estado de la nación en el programa Protagonistas de Luis del Olmo en la Cope, donde sería despedido en 1987 por criticar a monseñor Setién, obispo de San Sebastián; después se le ha escuchado en Onda Cero y en EsRadio.

En 1995 recibió el Premio González Ruano de Periodismo por su artículo La pajarera (ABC) y en 2004 la Pluma de Oro del Club de la Escritura.

Su ironía y humor para describir la actualidad política o los tópicos españoles, además de su capacidad de fabulación, le han llevado a crear numerosos personajes ficticios como el entrenador de fútbol Floro Recatado, el doctor Gorroño, el padre Escolano o el marqués de Sotoancho, al que ha dedicado 15 libros entre 1998 y 2020. Entre sus libros publicados también se encuentran Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra (1979), Fustazos y caricias (1981), Golfos, gafes y gorrones (1983), Sin acritud (1985), Y con estos... entramos en Europa (1986), los exitosos en Tratado de las buenas maneras I (1992) y parte dos, El temblor diario (1999), Del coscorrón a la seda (2003) o Crónica del desastre (2005). Por Manual del ecologista coñazo (1992) fue galardonado con el premio El Papagayo.

