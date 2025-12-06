Alfonso Ussía Muñoz Seca, maestro de la sátira

Publicado por Pilar Rodríguez Madrid Creado: Actualizado:

Alfonso Ussía Muñoz Seca, escritor y periodista español que no dudó en usar el tono humorístico y satírico para sus crónicas y más de cuarenta libros, falleció este viernes en Ruiloba (Cantabria). Reflejó la actualidad política o los estereotipos españoles, como con el personaje del marqués de Sotoancho, un señorito andaluz ficticio del que ha publicado hasta 15 libros. Premio González Ruano de Periodismo 1995 o Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2025, Ussía colaboró en numerosos medios escritos como el ABC o La Razón como lo hacía actualmente en El Debate, y emisoras de radio como Onda Cero, COPE y EsRadio. Monárquico, fue miembro del Consejo de Don Juan, padre de Juan Carlos I y abuelo de Felipe VI. Nacido en Madrid, el 12 de febrero de 1948, fue bautizado como Ildefonso María Ciríaco Cuadrato Ussía Muñoz Seca. Hijo de los condes de Los Gaitanes y nieto de Pedro Muñoz Seca.

Desde pequeño ya le gustaba escribir poesía satírica y, aunque comenzó y no terminó las carreras de Derecho y Periodismo, pronto empezó a colaborar en periódicos, como en el Informaciones en su departamento de Documentación.

Publica su primer artículo en Sábado Gráfico y pronto pasa a colaborar como articulista, tras llamarle Luca de Tena, con el ABC y su suplemento Blanco y Negro; también en Diario 16, Ya, Tiempo, La Razón —que en 2008 creó los premios Alfonso Ussía en su homenaje-, El Cocodrilo o el citado El Debate. También trabajó en radio, destacando por sus intervenciones (junto a Antonio Mingote, Tip y Coll o Chumy Chúmez) en el espacio El debate del estado de la nación en el programa Protagonistas de Luis del Olmo en la Cope, donde sería despedido en 1987 por criticar a monseñor Setién, obispo de San Sebastián; después se le ha escuchado en Onda Cero y en EsRadio.

En 1995 recibió el Premio González Ruano de Periodismo por su artículo La pajarera (ABC) y en 2004 la Pluma de Oro del Club de la Escritura.

Su ironía y humor para describir la actualidad política o los tópicos españoles, además de su capacidad de fabulación, le han llevado a crear numerosos personajes ficticios como el entrenador de fútbol Floro Recatado, el doctor Gorroño, el padre Escolano o el marqués de Sotoancho, al que ha dedicado 15 libros entre 1998 y 2020. Entre sus libros publicados también se encuentran Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra (1979), Fustazos y caricias (1981), Golfos, gafes y gorrones (1983), Sin acritud (1985), Y con estos... entramos en Europa (1986), los exitosos en Tratado de las buenas maneras I (1992) y parte dos, El temblor diario (1999), Del coscorrón a la seda (2003) o Crónica del desastre (2005). Por Manual del ecologista coñazo (1992) fue galardonado con el premio El Papagayo.