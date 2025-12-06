Belinchón y Esquinas, oboe y piano para el Festival MonteLeón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Berta Belinchón, oboe, y Miquel Esquinas, piano, son los dos músico que se subirán al escenario del Auditorio este sábado a las 19.30 horas dentro de la programación del Festival Internacional de Música de Cámara MonteLeón, que organiza la fundación del mismo nombre.

Berta Belinchón y Miquel Esquinas son dos músicos españoles que iniciaron su colaboración estudiando en la Universität Mozarteum. Su interés por la música de cámara les llevó a formar dúo, recibiendo clases del profesor Stefan Schilli. Han actuado juntos en el Solitär Auditorium y el Bösendorfersaal de Salzburgo. Además, ofrecieron un concierto benéfico para los afectados por la DANA en Valencia, retransmitido por la televisión austríaca.

Berta Belinchón cursa actualmente el máster en la Hochschule für Musik und Theater Leipzig con Nick Deutsch y Qing Lin. Miquel Esquinas, especializado en música de cámara y lied, cursa actualmente máster en el Mozarteum con Pauliina Tukiainen.