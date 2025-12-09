Carlos Barros: asesinato en el Panteón de los Reyes

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

Carlos Barros presenta mañana miércoles 10 de diciembre en León su novela más reciente, Estatuas en la nieve, una obra que entrelaza el género negro policiaco contemporáneo con una intriga histórica ambientada en la ciudad medieval de León. El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura, donde el autor conversará sobre el proceso de escritura, la documentación histórica y el reto de articular dos líneas temporales que dialogan entre sí. Tras la presentación se abrirá un turno de preguntas, seguido de una firma de ejemplares de la obra publicada por Marciano Sonoro Ediciones.

Carlos Barros Vidaurre (Valencia, 1982) es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y ha desarrollado su carrera en el ámbito de la consultoría de «software», profesión que lo llevó a establecerse en la ciudad de León, donde reside actualmente.

En octubre de 2022, la hija adolescente del presidente de la Diputación de León aparece asesinada en el emblemático Panteón de los Reyes de San Isidoro, sacudiendo la vida de la ciudad. El caso recae sobre el inspector Ferreira y la subinspectora Acosta, ambos en un momento personal y profesional delicado. A medida que avanza la investigación, una inquietante serie de crímenes revela una conexión más profunda y perturbadora de lo que nadie imagina.