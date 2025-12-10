El nuevo ‘artefacto’ de Gamoneda

Antonio Gamoneda ‘colecciona’ artistas. El poeta leonés ha puesto texto a obras plásticas de Tàpies o Álvaro Delgado. Ahora firma con el artista leonés Elías García Benavides Foresta, una carpeta que contiene, en edición de lujo, obra gráfica creada conjuntamente por el Cervantes leonés y el pintor, fallecido hace seis meses. A la presentación de la carpeta, editada con motivo del décimo aniversario de la Fundación Obra Social (Fundos), a las 19.30 horas en la Galería Ármaga, asisten Gamoneda y familiares de García Benavides. La edición, que contiene un texto manuscrito del autor de Edad sobre un grabado del pintor, consta de cien ejemplares firmados y numeros a lápiz por ambos autores.

No fue la única propuesta que tuvo sobre la mesa Fundos, pero sí la más cautivadora. La responsable de Ármaga, Marga Carnero, tuvo suerte. Se desplazó a Asturias, donde residía la mitad del año García Benavides, para que firmara los ejemplares antes de partir para Venecia, donde pasaba largas temporadas y donde le sorprendió la muerte el 17 de junio. Nacido en 1937 en León, García Benavides era un referente del arte abstracto y del diseño gráfico.

El autor del Libro de los venenos siempre ha sido un poeta de amplios horizontes. Su pasión por la música, por ejemplo, se refleja en Blues castellano. Gamoneda es, asimismo, un amante del arte. Colaboró con Álvaro Delgado en el libro Eros y Thanatos. Su amigo Tàpies le ilustró el poemario Tú; Memoria volcánica se publicó con grabados de Amaya Bozal; y las reproducciones de Albert Agulló ilustraron Encuentro en el territorio del frío.

El polifacético poeta, músico y artista berciano Juan Carlos Mestre no solo ilustra sus propios poemarios, sino que también ha puesto en imágenes la verdad poética de Gamoneda en Extravío en la luz; así como en Las venas comunales.

El autor de Sublevación inmóvil ha colaborado con artistas como Barjola, Lucio Muñoz, Chillida, Amancio González, Jorge Pedrero, Juan Muñoz, Jesús Martínez Labrador, Alejandro Vargas, Albert Agulló, Arcadio Blasco, Orlando Pelayo, Esteban de la Foz, Bernardo Sanjurjo, José Hernández, Faik Husein, Alejandro Mieres o Jean-Louis Fauthoux; muchos de ellos, amigos.

Los versos de Gamoneda han sido musicados por el argentino Fabián Panisello; en concreto, el Libro del frío, que también inspiró al compositor gaditano José María Sánchez-Verdú.