Los 50 años de ‘Sepulcro en Tarquinia’, en La Bañeza

El Teatro Municipal de La Bañeza acogió el domingo la celebración del 50 aniversario de la publicación de Sepulcro en Tarquinia, una de las obras más emblemáticas de Antonio Colinas, referencia imprescindible de la literatura y la poesía universal. El acto contó con el prologuista Tomás Néstor, quien abrió la sesión con una intervención dedicada al valor literario y a la proyección internacional de la obra. Colinas ofreció una selección de poemas, acompañado musicalmente por la intérprete Sara Sarmiento. La jornada concluyó con la proyección del vídeo grabado hace dos años en el mismo Teatro Municipal de La Bañeza, realizado por Carlos Ramos, con motivo del estreno mundial de una obra inspirada en el poema de Colinas.