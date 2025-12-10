Sara Calero lleva 'La finitud' al Teatro El Albéitar

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Sara Calero presenta en el Teatro El Albéitar, a las 20.30 horas, su espectáculo de danza La finitud. Calero aborda una reflexión sobre el aspecto quizá más determinante de la existencia humana, y lo hace junto a tres músicos excepcionales: la cantaora Gema Caballero, el guitarrista Javier Conde y el bajista Juanfe Pérez. Sara Calero da un nuevo paso en su incesante investigación sobre la danza española y flamenca como lenguajes vivos al servicio de relatos llenos de originalidad, inteligencia y creatividad.

El ser humano es la única criatura con conciencia de su finitud. Esta condición convierte la muerte en un pacto con la vida. Y viceversa. Una conciencia de transitoriedad que determina facultades y emociones tales como el lenguaje, el pensamiento, la desdicha o la alegría. La entrada cuesta 4 euros.