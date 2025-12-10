Quique González conserva las señas de identidad del rock y su proceso creativo desde el primer paso al último. Saca disco como dios manda, titulado 1973, y lo ofrece en gira como parte de su repertorio, dándole la importancia que se merece. Por supuesto, sonarán sus grandes canciones y éxitos. Pero hay tiempo para todo. Le va bien ocupando el lugar que su sensatez, que de esa gasta mucha, le demanda para mantenerse en el primer puesto de los cantautores rock en español con más influencias americanas. En su momento, ya su propia página web, que mantiene como canal de información, se explicaba que tras los adelantos de Terciopelo azul y De verdad lo siento (junto a Gorka Urbizu), salía a la calle 1973, considerado como el esperado nuevo trabajo del madrileño residente en Cantabria. «El álbum cuenta con 11 canciones que consolidan la madurez artística de Quique González, con una lírica de enorme calado y un sonido trabajado junto a su banda de confianza». Y en todas estas pistas ofrecidas se descubre esa actitud musical de Quique González, en donde desde el trabajo de composición a la interpretación de los músicos hay un camino que necesita estar conectado. Con todos estos argumentos, llega a León este viernes 12 de diciembre de 2025 dentro de su gira 1973. Será en el Espacio Vías, con apertura de puertas, 20.30 horas, y comienzo del concierto: 21.30 horas.

Lo primero que tiene Quique González es unas palabras de afecto para los fallecidos Jorge Ilegal y Robe Iniesta. «Nos dejan huérfanos. Estoy en shock ya desde ayer. En cuanto a Robe para mi es como si fuera el Camarón de la Isla del rock. Me parece un artista fundamental», explica. En lo que respecta a él mismo, viene a León con todas las ganas de ofrecer sus mejores nuevas canciones. «A mi me gusta tocar las nuevas canciones. Además, me parece más honesto tocar las últimas canciones», afirma, acerca de que el directo es la mejor forma de compartirlas. «También hay que echar a volar las nuevas canciones», dice. Y mañana viernes es el momento ideal.

De hecho, si León tiene la suerte de poder ver a Quique González en esta gira ya se sabe que el resultado está siendo más que satisfactorio. «Llevamos seis conciertos y está sonando muy bien. Además la gente está conectando con las nuevas canciones», advierte González.

Tal vez este éxito tranquilo, esta carrera musical a velocidad de crucero, sea el premio a la coherencia de un músico ejemplar en muchas de sus facetas durante tantos años. Ofreciendo su música con sinceridad y sin oportunismos. Es más, a día de hoy cree que las canciones han de estar a la altura del compositor. «Yo espero que mis canciones me representen, que sean el reflejo de esos dos o tres años y medio que suele ser el tiempo de composición de un disco. Y espero que sean mi reflejo, el de mis lecturas, bandas sonoras, películas, de todo», remarca.

Respecto a cómo está el cotarro musical, Quique González, que cuenta con un público fiel, sí que acusa el hecho de que el boom de los conciertos también lo sea porque se han convertido en un acto social. «A veces, hasta los locales pequeños se ha festivalizado un poco. Y hay parte del público que a lo que ha ido es a estar y hablar con los amigos. No generalizo, porque luego hay una gran parte de público que conecta con la música», indica, al respecto de un negocio musical ya disparatado.