Jouska String Quartet toca en El albéitar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cuarteto de cuerda Jouska String Quartet recala en el Teatro El Albéitar, a las 20.30 horas, para ofrecer el concierto Dos miradas, título que hace referencia a la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad de creación: la libertad que a tan alto precio hemos conseguido y que tan a menudo se tambalea. Las obras del proyecto Dos miradas fueron compuestas en años de paz, sorteando los años de horribles guerras que asolaron Europa durante la primera mitad del siglo XX. En medio de los acontecimientos que actualmente preocupan en Europa, la propuesta del Jouska String Quartet ofrece una mirada que se desdobla en dos, visualizando hechos pasados y que, lamentablemente, muestra cómo la historia es cíclica.

Residente en Basilea, Jouska String Quartet está formado por Alice Tomada y Sofía Fasla-Prolat, violines; Marina Prat Mir, viola; y Kiril Fasla-Prolat, violonchelo. El programa Dos miradas, galardonado con el prestigioso Cafá Bauhaus 2024, otorgado por la Comisión Europea a través de la European Union Youth Orchestra, incluye obras de Ravel, Anton Webern, Shostakovich y Valentín Silvestrov. Un recorrido musical que invita a reflexionar sobre hasta qué punto la opresión y la falta de libertad que experimentaron estos compositores hicieron posible un legado tan extraordinario. La entrada al concierto es gratuita, hasta completar el aforo.