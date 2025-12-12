León despide a Medina Azahara

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Medina Azahara desembarca hoy en el Palacio de Exposiciones de León con su gira de despedida de los escenarios, poniendo fin a una carrera legendaria que ha marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas.

Con un último tour cargado de emoción, titulado Todo tiene su fin, el grupo se ofrecerá esta noche a sus seguidores un adiós inolvidable. Esta gira es un homenaje también a todos los que los han acompañado desde sus inicios, con un recorrido por todos los grandes éxitos que han forjado su historia.

La veterana banda andaluza repasará los grandes temas de sus veinte discos —de los que han vendido más de dos millones de copias— y no faltarán himnos como Paseando por la Mezquita, Necesito Respirar o Todo tiene su fin, La Esquina del Viento o Andalucía.

Desde la fundación del grupo, en 1979, Medina Azahara, considerados unos de los fundadores del rock andaluz, fueron pioneros en llevarlo a los escenarios más importantes del mundo: Londres, Nueva York, Los Ángeles, Zúrich... Su legado ha sido reconocido con la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio de la Música o la inclusión en la Enciclopedia de Andalucía. La banda, liderada por el carismático Manuel Martínez, con Paco Ventura (guitarra desde 1989) y Manuel Ibáñez (a los teclados desde 1999) como fieles escuderos, ha marcado a varias generaciones.

El concierto de Medina Azahara comenzará a partir de las 22.00 horas, pero antes, a las 20.30 horas, como teloneros, se subirán al escenario los leoneses Be For You. Las entradas tienen un precio de 33 euros.