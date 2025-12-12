Pedreira presenta en San Feliz 'Urraca, emperatriz'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

José Pedro Pedreira presenta su libro Urraca, Emperatriz, a las 19.30 horas, en la Casona de San Feliz de Torío. Urraca, además de convertirse desde su trono en el reino de León en la primera reina y emperatriz de la vieja Europa, fue una mujer valiente en un mundo y una época que le eran hostiles. Enfrentada a nobles codiciosos, clérigos intransigentes y un marido y maltratador, supo plantarles cara para sobrevivir a los prejuicios que los llevaron a juzgarla libertina y licenciosa por comportamientos considerados normales en los reyes varones, porque una hembra no estaba capacitada para dirigir un reino. Se casó siendo una niña con Raimundo de Borgoña, pero quedó viuda a los 27 años. Su segundo esposo, Alfonso I de Aragón resultó un rey violento que odiaba a las mujeres y cuyo odio hubo de sufrir la reina, por pretender ostentar el título de emperador ligado al reino de León.