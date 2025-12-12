los 40 años en escena de Teatro del Norte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Para celebrar los 40 años del Teatro del Norte, la compañía retoma Viaje al profundo Norte, pero no hablará de la juventud, donde está todo por hacer, sino de la vejez que lo tiene ya todo hecho. Una visión del teatro desde la vejez y no desde la juventud. Un recorrido por los 40 años de la compañía que llegan, a las 20.30 horas, al escenario de El Albéitar (entradas a 10 euros). El punto de partida del espectáculo será una obra corta de García Lorca, del periodo surrealista, que se llama Quimera. Los textos del espectáculo no solo serán serán de Chejov, Shakespeare, Holderlin, Alexei Arbusev, Kafka y Etelvino Vazquez, como en 1987, sino también de otros nuevos autores. La música original de 1987, de Michael Cohen, se mantiee; pero se añade la compuesta por Alberto Rionda. Todo lo demás, espacio, vestuario, mascaras, etc, será nuevo y nos enfrentará a un «viaje» al pasado, un recorrido por un nuevo territorio. «Cuarenta años de perspectiva nos permiten visualizar nuestro teatro, su evolución, y nos permiten hablar de un tiempo que ya no ha de volver», dicen. Sobre el escenario estarán Sandra Fergadi, David Gonzalez, Enrique Dueñas y Borja Roces.