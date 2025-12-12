Agustín Jiménez llenará el Auditorio de León de risas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cómico Agustín Jiménez llenará hoy el Auditorio Ciudad de León, a partir de las 20.00 horas, de buen humor. Presenta su último espectáculo, un monólogo titulado ¿Quién soy yo?, en el que, probablemente, no nos quede muy claro quién es realmente.

Agustín Jiménez se define a sí mismo como un ingeniero del entretenimiento. Esto lo dice, primero, porque suena bien y da mucho respeto; y segundo, porque durante más de tres décadas ha dedicado su vida a entretener de todas las formas posibles.

Se las ha ingeniado para aprender de los mejores, sin perder nunca un estilo propio y original. Y de los peores ha procurado olvidar. Es actor, escritor, comediante, presentador, ilustrador y guionista. Ha sido guionista de series como Siete Vidas, Casi Perfecto o La Hora de José Mota. Se trata de uno de los creadores e impulsores del género de Stand Up en nuestro país, así como un referente imprescindible de la comedia española.

Ha participado en varias cadenas de televisión como actor, presentador y showman, recibiendo múltiples premios como mejor cómico nacional, que le han llevado a participar durante varios años en festivales y certámenes extranjeros. Con el mológogo ¿Quién soy yo? tiene cerradas actuaciones hasta noviembre del próximo año. Las entradas para el show tienen un precio de 15 euros.