El Montacargas llega con ‘Mambo’ al teatro San Francisco de León

La compañía El Montacargas y el autor Miguel Morillo presentan Mambo en el Teatro San Francisco, a las 20.30 horas (entradas 12 euros), la tercera parte de su trilogía Terceto para dos sillas. La compañía, veterana de la escena alternativa madrileña, apuesta por un teatro contemporáneo, con un texto no convencional, nuevas dramaturgias con conflictos de aquí y ahora del ser humano, donde prima el trabajo de los actores y la complicidad con el público, donde éste participa activamente en el imaginario de la obra y con una interpretación que incluye relato, clown, drama y esperpento, llevando al delirio situaciones y personajes cotidianos y normalizando situaciones y personajes delirantes…

Mambo es la historia de dos personajes: Él y Ella. Son dos personajes sin nombre propio, para simbolizar que cualquiera de nosotros podría ser cualquiera de ellos. Ambos personajes han salido de sendas relaciones de pareja por causa de una traición y surge ahora la necesidad de enfrentarse al mundo en solitario después de la ruptura. Este será el hecho detonante del conflicto ya que ambos, tras haber salido del entorno de confort en el que vivían tienen que enfrentarse en solitario a una nueva realidad. Los dos personajes, cada uno a su manera intentarán rehacer sus vidas. A través de las situaciones a las que se enfrentan irán mostrando al espectador el conflicto del individuo frente a la sociedad contemporánea.