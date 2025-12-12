Tomás pozo presentó su 'No name' en Literatessen

Presentación de No name, el libro de Tomás Pozo, presentado por la escritora Paz Brasas y en la que actuó Anna Louis.DL

La librería Literatessen acogió este miércoles la presentación de No Name, la novela negra de Tomás Pozo Barcenilla, publicada por Ápeiron Ediciones. El evento desveló el oscuro universo narrativo de la novela con una original mezcla de crítica literaria y atmósfera musical.

Tomás Pozo estuvo presentado por la escritora Paz Brasas, quien se encargó de introducir a los asistentes en el engranaje que teje No Name. Brasas destacó la arquitectura de la trama de Pozo, subrayando su habilidad para mantener la tensión y desarrollar psicológicamente personajes que navegan por las zonas grises de la ética. ?Un elemento distintivo de la noche fue la participación de la vocalista de jazz, Anna Louis. Sus interpretaciones, con un marcado tono melancólico y nocturno, sirvieron de perfecto telón de fondo para el noir literario de Pozo.

No name pretende atrapar al lector de principio a fin.