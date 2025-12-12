La Bañeza se vuelca con Odón Alonso padre e hijo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En 2025 La Bañeza celebra una doble efeméride: el 125 aniversario del nacimiento de Odón Alonso González y el centenario del nacimiento de su hijo, Odón Alonso Ordás.

El Ayuntamiento ha organizado una serie de actos para celebrar esta doble efeméride y el 2 de octubre concedió el título de Hijo Predilecto a Odón Alonso Ordás. El acto institucional de entrega del título de Hijo Predilecto tendrá lugar este domingo 14 de diciembre por la mañana en el Ayuntamiento.

La Fundación Conrado Blanco quiso unirse a estos homenajes como reconocimiento a dos ilustres bañezanos y de esta manera, por la tarde, la fundación presentará a las 19.30 en el teatro Municipal Odón Alonso González y Odón Alonso Ordás. Orgullo de una tierra. Se trata de una obra escrita por Fernando Pérez Ruano, biógrafo, que une las vidas de padre e hijo y sus músicas, más un concierto de Raquel del Val.