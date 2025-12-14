La Bañeza rinde homenaje a Odón Alonso, padre e hijo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza no ha querido dejar pasar una doble efeméride: el 125 aniversario del nacimiento del músico Odón Alonso González y el centenario del nacimiento de su hijo, el director de orquesta Odón Alonso Ordás. Tras conceder el 2 de octubre el título de Hijo Predilecto a Odón Alonso Ordás, esta mañana tendrá lugar el acto institucional de entrega de esta distinción en el consistorio bañezano. La Fundación Conrado Blanco quiso unirse a estos homenajes como reconocimiento a dos ilustres músicos. Esta tarde, la fundación presentará, a las 19.30 horas, en el teatro Municipal Odón Alonso González y Odón Alonso Ordás. Orgullo de una tierra. Se trata de una obra escrita por Fernando Pérez Ruano, biógrafo, que une las vidas de padre e hijo y sus músicas. Un acto acompañado al piano por Raquel del Val.