El ‘Vértigo’ de OBK llega a León en abril

OBK celebra 35 años de trayectoria con Vértigo Tour, una gira muy especial que hará escala el 11 de abril en el Palacio de Exposiciones de León, donde el grupo más importante de la música electrónica de este país presentará los temas de su nuevo álbum, incluido su exitoso primer lanzamiento Maldita mujer.

OBK invita a su público a reencontrarse con los grandes éxitos que están marcando a varias generaciones y a disfrutar una historia llena de emociones y energía sobre el escenario, en una gira que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año. Las entradas para el concierto de León ya están a la venta al precio de 29 euros.

El 23 de octubre de 1991 salía a la venta Llámalo sueño, el primer disco de OBK. A partir de ese día se construye la historia del grupo de pop-electrónico más vendedor de la historia de la música en España, un sueño de dos amigos Jordi Sánchez y Miguel Arjona con la misma pasión por la música electrónica. De ese primer disco se vendieron 400.000 copias y contenía éxitos como Oculta realidad, De qué me sirve llorar , Historias de amor y La princesa de mis sueños.

El 7 de febrero de 2012, Miguel Arjona anunciaba su marcha. Miguel dejaba a Jordi Sánchez solo al timón de OBK, al tiempo que Jordi anunciaba un nuevo trabajo para abril del 2012 empezando así su carrera en solitario.

Durante su carrera han editado quince discos, la mayoría de estudio, algún recopilatorio y el ultimo disco fue grabado en 2016 coincidiendo con sus 25 años de carrera.

Desde ese 13 de octubre de 1991 hasta ahora OBK han pasado casi 30 años, más de 1.500.000 discos vendidos y más de un millar de conciertos entre España, Europa y Latinoamérica y esas cifras hacen de OBK uno de los artistas más importantes de la música en español y sus conciertos aparte de una colección de éxitos, una autentica fiesta. Desde que debutaron en 1991 con Llámalo sueño, al que siguieron trabajos como Momentos de fe, Donde el corazón nos lleve o Sonorama, la carrera de OBK —un grupo que visita León y provincia con cierta frecuencia— ha ido fluctuando acorde a las modas y cambios sociales protagonizando una sonada resurrección en 1998 con la publicación del recopilatorio Singles.

Su tesón, y también su buen olfato, ha hecho posible la continuidad de un grupo que ha pasado por diferentes etapas, «el mercado es caprichoso y te hace vivir momentos muy dulces y momentos muy malos», captando en cada momento nuevos seguidores.