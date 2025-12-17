María Galiana cierra la temporada teatral en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La obra Yo solo quiero irme a Francia cierra la temporada teatral en el Auditorio Ciudad de León. Protagonizada por la veterana actriz María Galiana, de 90 años, la celebrada Herminia de la serie Cuéntame cómo pasó, ofrecerá dos funciones, hoy y mañana, a las 20.30 horas. Elisabeth Larena, la directora y guionista de la pieza que supone su debut como directora teatral, presenta a través de esta historia las herencias emocionales que perduran durante generaciones, dejando un poso de dolor. Yo solo quiero irme a Francia es una historia protagonizada por mujeres a las que dan voz y forma, junto a María Galiana, Alicia Armenteros, Mª Sol Nieve de Medina y Leo Ledicia Sola. Las entradas de hoy están incluídas dentro del abono de adultos, mientras que las de mañana tendrán un precio de 18 euros. Yo solo quiero irme a Francia es una comedia amarga sobre la identidad y el abandono.

Inés asiste al velatorio de Pilar, quien decide dejarle su casa en herencia sin haberla conocido nunca y sin avisar a Leo, su nieta. Juntas descubrirán un pasado que no conocían, abriendo viejas heridas familiares que se remontan hasta la niñez de la propia Pilar, durante los últimos meses de la Guerra Civil, y su juventud en la Sección Femenina.

Las herencias emocionales

¿Cuánto pesan las herencias emocionales, esas que nadie reclama, pero que adolecen a generaciones? «No solo el proceso de escribir a Pilar, nuestra protagonista, sino también mis propias memorias de las historias que me contaba mi abuela me acompañaron durante todo el proceso de escritura. Su «Yo: Ver, oír, y callar», tantas veces dicho a mi madre, mis hermanas y a mí, es algo que, aunque no me pertenece directamente, sigue vivo a través de mí», confiesa Elisabeth Larena. Pilar, una anciana que sólo es capaz de enfrentarse a la vida en su propio velatorio. Marisol, que huye para encontrar un lugar donde librarse de la culpa. Leo, que viaja por el mundo escapando del deseo de tener un hogar. Inés, quien, en su obsesión por indagar en el pasado, espera entenderse a sí misma. En realidad, todas ellas buscan ese lugar que imaginan. Algunos lo llaman libertad. Otros lo llamaron Francia.