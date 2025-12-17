Cuatro bandas muestran cómo es el Jazz Feichu en Llión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Festival Feichu en Llión levanta hoy el telón con el jazz, soul, blues y funk de Mary J. Porter Trío, un grupo que reúne a tres experimentados músicos leoneses. La banda combina la elegante y sugerente voz de la vocalista, el virtuosismo de Pablo Garde y la solidez de Marce González en la batería.

La programación continuará mañana con la actuación del grupo JAZZmín, que reúne a un quinteto de músicos apasionados por el jazz con una amplia trayectoria en el panorama musical leonés, habiendo realizado multitud de conciertos en la provincia de León. En su repertorio se mezclan temas de los músicos más importantes del jazz, conduciendo al oyente a un directo con vibrantes ritmos de swing y blues llenos de energía, íntimas baladas, cálidas bossa novas y apasionados boleros. La tercera jornada del Feichu en Llión, el viernes, correrá a cargo de Cora Villegas Cuarteto, grupo asociado al jazz contemporáneo, modalidad e improvisación abierta, con un repertorio que, unificado por los arreglos y la sonoridad propia del cuarteto, va desde temas de Cole Porter o de Duke Ellington a la canción popular asturiana, española y latinoamericana, y pasa del blues al fado e incluye composiciones originales.

Doctor Bogarde y The Hockerties serán los encargados de cerrar el festival el sábado con un espectáculo musical de jazz vocal con repertorio conocido de los grandes intérpretes: Sinatra, Dean Martin o Bing Crosby. Doctor Bogarde y The Hockerties es la evolución de Doctor Bogarde, cuarteto fundado en 2007 que ha publicado dos trabajos discográficos: Words (Fundación Autor SGAE) y Nice n'Easy (2020 Peak). El repertorio que ofrecerán Doctor Bogarde y The Hockerties en este festival es un conjunto de temas de jazz tradicionales y villancicos, que llevarán al escenario Javier Arias (voz y trompeta), Jaier Baíllo (contrabajo y voz), Mario Morla (piano y voz) y Diana Majo (batería y voz).