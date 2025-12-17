Navidad León 2025: Videojuegos para todo el mundo

Acción, estrategia, retos, diversión... Una galaxia de sensaciones para los amantes de los juegos que en Navidad encuentran el mejor escenario para disfrutar de los mejores lanzamientos. Fútbol encabezando las propuestas deportivas con el EA Sports FC 2026, misiones bélicas o de estrategia con sagas como la de Battlefield 6, aventuras y simplemente diversión de la mano de un nombre propio como Mario Bros World marcan el paso a la amplia gama de títulos que las compañías reservan para estas fechas navideñas. Para todos los gustos y edades. Lo importante es poder disfrutarlos.

Mario, un fontanero a toda velocidad

La entrega más reciente del famoso fontanero Mario Bros, que revoluciona la saga con un mundo abierto interconectado, modos de juego inéditos como supervivencia, hasta 24 jugadores, nuevas maniobras y objetos, combinando la exploración con circuitos clásicos y nuevos escenarios diurnos/nocturnos.

El fútbol, el deporte rey en toda su esencia

La saga futbolera de EA destaca por su jugabilidad y por algunas novedades que la hacen más atractiva. El deporte es sinónimo de éxito entre los videojuegos y el EA Sports FC 2026 vuelve a ser la punta de lanza. La propuesta deportiva para esta Navidad va incluso más allá con otras disciplinas.

Conflicto bélico en la versión más moderna

Battlefield 6 va de un conflicto moderno en 2027 entre una Otan fragmentada y una poderosa empresa militar privada, ofreciendo una campaña cinematográfica para un jugador y un multijugador masivo con clases, vehículos destructibles y un sistema de combate táctico que enfatiza el trabajo en equipo.

Donkey Kong en el mundo subterráneo

El famoso Donkey Kong regresa para aventurarse bajo tierra con Pauline para recuperar los plátanos dorados robados por la malvada Void Company, transformándose en animales con «bananzas» (poderes) al compás de la música de Pauline para superar obstáculos destructibles y coleccionar gemas.

Adrenalina en estado puro y mucha acción

Cloud Strife, un mercenario que se une al grupo ecoterrorista Avalanche para luchar contra la corporación Shinra, que está drenando la energía vital del planeta para su beneficio. Su misión contra Shinra se complica al enfrentarse a la amenaza de Sephiroth, un soldado que busca destruir el mundo.