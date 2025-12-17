Imágenes de la memoria

Si la vida fuera lo que pasa entre café y café, esta tendría mucha miga. Miga musical. Si alguien quiere una explicación concisa, clara, incluso sugerente, de tal o cual canción, grupo o estilo, una de las mejores opciones sería recurrir a Luis Miguel Díez, uno de los músicos leoneses que en primer plano en Fundición Odessa rozó el éxito y después en diferentes formaciones vivió en un segundo punto de vista en el que se mueve como pez en el agua. No es el caso que ocupa esta historia sino el de Helus, el nuevo proyecto que comparte con Helio Villa, otra parte fundamental de la música local de las últimas décadas. Juntos presentan este jueves a las 20.30 horas, en el Espacio Yvium El Cafelito Las cuatro estaciones, el primer trabajo discográfico de este proyecto de nuevo cuño que supone un desmarque de las canciones de corte pop que también practican en forma de dúo.

Trabajan a distancia y crean a distancia y dejan suficiente tiempo para el planteamiento, casi el debate de lo que quieren hacer. A lo lejos, una pareja estable. Y de cerca se da la paradoja que experimentan mucho para llegar a territorios propios, leoneses, a los sitios de al lado. «En Royal Sigor's ya explorábamos nuevas cosas, sobre todo nuevas armonías», afirma Luismi Díez, además de conectar esa atmósfera de recuerdos provinciales, que en el caso de Las cuatro estaciones tienen hasta el hilo conductor de los versos de Gamoneda para construir temas minimalistas, imágenes sonoras que ellos llevan a cuatro estaciones que son memoria de León. Y ya se sabe que la memoria es incontrolable. «Ese título como un trampantojo nos servía para llegar a otras estaciones, las del tren de Matallana. Que nos llevaba a otro momento de vida. La Vecilla, como una estación de infancia. Matallana, que le da nombre a todo. Boñar y Cistierna, como referentes de tantas cosas», afirma el que esta vez es interlocutor de Helus. «El esqueleto de las piezas está hecho con guitarras. Helio es el que ha desarrollado todos los acordes, luego las canciones las hemos ido completando y lo que es luego decoración sí que ha dejado espacio a la improvisación. Es una música que cuesta pero que termina abriéndose a la escucha», añade.

Las cuatro estaciones rinde homenaje a las antiguas estaciones de los Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (Feve) en la línea León–Guardo, un recorrido que evoca un pasado de minería y paisajes rurales, profundamente arraigado en la historia reciente de León. Inspirado en la música ambiental de Brian Eno y en el espíritu evocador de las grandes obras vivaldianas, el disco propone una escucha que remite a otros tiempos, iluminando el vínculo emocional con un ferrocarril que marcó a varias generaciones en León, Asturias, Palencia, Cantabria y Vizcaya.

Complejo pero sencillo: música para escuchar en estaciones de Feve, dicen.

Helus nace como una propuesta alternativa que se aleja deliberadamente del concepto tradicional de canción. Su enfoque es instrumental y programático, orientado a la creación de discos conceptuales que dialogan con la memoria, el territorio y la experimentación sonora.

Las cuatro estaciones es un proyecto que se adentra en la música aleatoria y casi automática, en la órbita de los creadores vanguardistas con los que este dúo de reciente creación busca dialogar desde su propia sensibilidad y desde la ciudad de León, donde ambos han desarrollado diversos proyectos conjuntos antes de consolidar esta nueva etapa.

Las cuatro estaciones será editado en formato vinilo y constituye la primera entrega de una serie dedicada a poner música a la memoria del histórico ferrocarril de Matallana.