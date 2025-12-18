La presentación del centenario de la muerte de Gaudí contó con la asistencia de representantes de todos los ámbitos de la sociedad leonesa.ramiro

Todo tiene aroma a Gaudí en el Museo Casa Botines de León. Como si se intuyera que el 2026 será el año que vivimos gaudinianamente. «Preparados», rezaba una de las imágenes promocionales. Disfrutando de la belleza intencionada, no superficial, como se vino a decir ayer, que aportó en sus edificios el genio catalán del que el año que viene se conmemoran los 100 años de su fallecimiento. Ayer, Fundos celebró una gala matinal por todo lo alto en cantidad, calidad y contenido. Y con un brindis por el «genio pobre», como lo recordó Luis Ángel de las Heras, obispo de León. O por el que anteponía «primero, el amor. Después, la técnica», como dijo Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, que además recibió el III Premio León de Plata, que entregan Fundos y Museo Casa Botines Gaudí de León. «De Gaudí hablaba todo el mundo pero nadie se preocupaba de él. Nosotros, sí», dijo José María Viejo, director general de Fundos, entidad que ha proyectado el edificio hasta convertirse en un referente cultural a nivel nacional e internacional. Un crecimiento exponencial que, señaló Raúl Fernández Sobrino, director del museo, hace que sea «el museo privado más visitado de Castilla y León».

Nota de sociedad: estaba todo el mundo. Y todo sirvió para que en su conjunto el Museo Casa Botines Gaudí celebrara su gala anual de entrega del premio León de Plata y presentará su programación de exposiciones temporales para el año 2026. Además, se hizo un repaso de cómo ha sido este año en el Museo y se ha presentado el quinto número de la revista Dragón.

El centenario se celebrará por todo lo alto con exposiciones únicas, la renovación del edificio y colaboraciones con la Sagrada Familia, el Palacio de Astorga y el Capricho de Comillas.

La Fundación Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família fue galardonada por ser uno de los mayores referentes en cuanto a la conservación, protección y difusión de la obra de Antoni Gaudí, hasta el punto de que la Junta Constructora ha logrado que la Sagrada Familia sea el monumento más visitado de toda España en 2024. Además, se destacó el trabajo desarrollado por la Junta Constructora en la continuación de los trabajos de construcción de la Basílica, que ha tenido como lugar importantes hallazgos y descubrimientos científicos en torno a la figura de Gaudí.

José María Viejo subrayó el esfuerzo de Fundos y «su objetivo de reposicionar el museo como una institución de referencia internacional en su ámbito, mediante la restauración integral del edificio y la dotación de las mejores condiciones posibles para la conservación de las colecciones, la experiencia de los visitantes y el desarrollo profesional de quienes trabajan en él».

Raúl Fernández Sobrino definió este año «de transformación», ya que «mientras concluíamos la restauración exterior, el edificio ha seguido vivo, convertido en una verdadera ágora cultural para la ciudad y la comunidad. Hemos finalizado la restauración exterior y hemos iniciado las obras de la nueva exposición permanente».

El 2026 se presenta como un año muy ambicioso para el Museo con nuevas exposiciones que abordarán el universo gaudiniano, la historia del edificio y el diálogo con la cultura contemporánea. Todo acompañado del rediseño museográfico.