Por el camino de Alberto Cañas

Dice Luis Artigue que Quizás alguien esté marcando el camino, novela del leonés Alberto Cañas, es un cruce de caminos. Y desde el gran bagaje lector del novelista y poeta Artigue llega a nombres como Eduardo Mendoza o Valle Inclán. Por tanto, apunta a la crítica satírica, el disparate o el esperpento llevados a la actualidad como algunos de los mimbres de esta incursión literaria de Cañas. Este viernes, en el Instituto Leonés de Cultura, lo presenta precisamente junto a Luis Artigue en un acto que tendrá lugar a las 20.00 horas.

Quizás alguien esté marcando el camino es la historia de Gregorio, un funcionario amargado, cincuentón y seguidor del Atleti que trabaja en un centro cultural de Madrid. Vive con su mujer Paqui y su hijo Carlos, aunque, más que una familia, parecen compañeros de piso. Es un tipo cínico, onanista y contradictorio, en plena crisis existencial e incapaz de adaptarse a un mundo que le resulta cada vez más ajeno y absurdo. Está pasado de kilos y descuida su salud, aun sabiendo que podría sufrir un infarto en cualquier momento. Se siente viejo, nostálgico y desbordado por las nuevas corrientes feministas —con las que no comulga, pese a considerarse un hombre de izquierdas—. Solo le genera cierta ilusión la posibilidad remota de tener una aventura sexual con Eva, una chica de veintipico años que trabaja en una librería de segunda mano.

La historia transcurre durante las semanas previas a las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Y todo es suficiente argumento como para encontrar un relato que Luis Artigue coloca en el exceso con todas sus consecuencias, en cuanto a efectos pero también riesgos. Y también puede que toda esa intensidad haya posibilitado un trabajo de escritura apasionante para el autor.

Algo de eso ha de haber cuando Alberto Cañas se define de esta guisa: «Leonés, géminis, bibliópata, baloncestista ocasional, devoto del humor y fan de Oasis y de Miguel Delibes. Se formó como jurista en la Universidad de León y el Instituto de Empresa, y ejerce como abogado en Madrid. También es actor profesional y ha participado en teatro y series de televisión como Águila Roja, Aída, Hospital Central o La que se avecina. Destaca su papel como Tony Scibelli en el musical El guardaespaldas, personaje que interpretó en más de 600 funciones.