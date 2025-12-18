Chenoa y Estopa presentarán las campanadas de Nochevieja en La 1

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

Chenoa y el dúo Estopa, formado por Juan y David Muñoz, presentarán las campanadas de Nochevieja en La 1 de TVE, según ha anunciado este jueves la cadena en el Telediario 2.

TVE ha anunciado los presentadores después de que la semana pasada Andreu Buenafuente explicara en las redes sociales que no podía conducir la retransmisión de las campanadas de Nochevieja en La 1 junto a Silvia Abril a causa del episodio de estrés que sufre y del que todavía no se ha recuperado.

Ha sido la periodista Pepa Bueno, conductora del Telediario 2, quien ha dado a conocer a los escogidos para sustituir a Buenafuente y Abril, que en este caso serán tres artistas, con los que ha conectado en directo desde la Puerta del Sol.

El grupo de pop rock con toques flamencos Estopa está integrado por los hermanos David y José Manuel Muñoz Calvo, creadores de canciones míticas como 'La raja de tu falda' desde que lanzaran su primer disco en 1999.

Chenoa, cantante y presentadora, se dio a conocer en la exitosa primera edición del programa de TVE 'Operación Triunfo' y ha trabajado en numerosos espacios televisivos, incluido el Especial de Fin de Año Feliz 2021 junto al humorista Florentino Fernández en La 1.