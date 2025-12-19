Ilustres leoneses eternos en sellos

Son nombres de León para toda la vida y en el valor de un sello queda reflejada su aportación. El Palacio del Conde Luna fue ayer el escenario de la presentación de la colección Filatélica Ilustres Leoneses, en su II Edición, dedicada al reconocimiento de personalidades dentro del mundo de la cultura que han nacido o han sido adoptadas en la ciudad de León y su provincia. Este proyecto está promovido por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León y está dedicado este año a las siguientes personas relevantes: Fernando de Arvizu, Sonia Fernández Vidal, Ricardo Gullón Fernández, Manuel Martín Martínez, Javier Rivera Blanco y Miguel Ángel Turrado.

La colección de sellos ha sido posible por la colaboración del Grupo Filatélico Leonés cuyo presidente, Saúl Natal, informa que esta colección de personalidades constituyen una nueva modalidad filatélica cuya valoración está reconocida como Tarifa A, es decir, que su valor es para toda la vida.

Y como cada un tiene su valor, Vicente Carvajal Vallejo, director de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, ofreció un retrato en forma de palabras para que conste su importancia. Por ejemplo, Miguel Ángel Turrado, uno de los homenajeados mostraba su satisfacción al pasar a formar parte en nombre propio del mundo de la filatelia, además de recordar que de pequeño él coleccionó sellos. «Quién me iba a decir que iba a pasar a la historia de los sellos. Me parece un detalle muy bonito», indicaba. La misma satisfacción mostraban los familiares de los ausentes, bien por haber fallecido como es el caso de Manuel Martínez, o por no haber podido asistir por otras obligaciones, en lo que a la científica Sonia Fernández se refiere.

De Ricardo Gullón (1908-1991), remarcó Carvajal que su trayectoria como eminente crítico y teórico literario nacido en Astorga, cuya vida transitó entre el Derecho y las letras. Tras ejercer como fiscal en España, en 1957 inició una brillante etapa internacional en Puerto Rico y Estados Unidos, siendo catedrático en universidades como Texas y Chicago. Destacó por modernizar la visión de autores como Galdós, Machado y Unamuno, uniendo el rigor académico con la sensibilidad vital. Fue Premio Príncipe de Asturias (1989) y miembro de la RAE.

Sobre el citado Miguel Ángel Turrado (1971), director General de HP SCDS y líder mundial en Inteligencia Artificial, puso el acento en que es «un referente estratégico del sector tecnológico. Leonés de convicción, ha transformado su tierra en un polo de innovación mediante la creación de un Centro de Competencia que ha generado más de 200 empleos cualificados. Su modelo de gestión replica el éxito de Silicon Valley a través de una estrecha simbiosis con la Universidad de León. Reconocido como «Leonés del Año» en 2021, promueve el «bilingüismo tecnológico» para posicionar a la región como capital internacional del talento».

Manuel Martin Martínez (1933-2020) fue fotógrafo y cronista visual de León, destacó por su sensibilidad para unir imagen y sonido en sus montajes de «Música-Visión». Su vida estuvo guiada por una profunda vocación social, dirigiendo la Ciudad de los Muchachos y fomentando la cultura musical a través de la Schola Cantorum. Dejó un archivo incalculable de 150.000 negativos que retratan la evolución de la provincia. Considerado un «hombre de bien», utilizó el arte como herramienta altruista para dignificar la identidad leonesa y capturar la belleza de su patrimonio. Donó una gran parte de su archivo a la Academia de las Artes, Letras y Ciencias de León.

Fernando de Arvizu y Galarraga (1950). Catedrático de Historia del Derecho y miembro de tres Reales Academias, es una autoridad máxima en historiografía jurídica. Compaginó su labor docente con la política como Procurador y Senador por León, defendiendo siempre el marco constitucional. Fue una figura clave para que la UNESCO reconociera a León como Cuna del Parlamentarismo.

Sonia Fernández-Vidal (1978) Doctora en Física Cuántica con trayectoria en centros de élite como el CERN y Los Álamos, ha revolucionado la divulgación científica a través de éxitos literarios como La puerta de los tres cerrojos. Y Javier Rivera Blanco (1954), catedrático y referente en la restauración de monumentos, entiende la arquitectura como un organismo vivo. Desde el Ministerio de Cultura, lideró los Planes Nacionales de Catedrales, instaurando métodos científicos para la protección del patrimonio.