Sonoro 'We are the Marios' en Club 45

Mario Álvarez, músico leonés de trayectoria, se lleva este sábado a la Fundación Club 45 sus canciones y a sus amigos. Y allí se encontrará con Álex Cooper, de quien fue guitarrista casi veinte años y alguna canción tiene que caer. Y con todo, no es multitud, ni de amigos músicos ni de temas porque podría triplicar la apuesta.

Eso sí, alineación de lujo a partir de las cinco de la tarde, cuando se suba al escenario de la Sala Multiusos Mario Álvarez, músico imprescindible de bandas como Los Popels o RadioCrash, Kurt Baker Combo o Cooper, grupo en el que militó desde su aparición en el año 2000 hasta su disolución en 2019, e invite a Juancho Lizard, Myriam y Aníbal de The Bright, Miguel Manero (Salamanders, Abogado del Diablo, Flechazos), Carlos y Alex de Zabriskie y compañeros en Atributos), Senén de NessCarbón y, por supuesto, el propio Alex Cooper, director del Archivo Gráfíco de la Era Pop.