Sonoro 'We are the Marios' en Club 45

Mario Álvarez, en acción en un concierto de Cooper.

Mario Álvarez, en acción en un concierto de Cooper.modesto colorado

Pacho Rodríguez
Mario Álvarez, músico leonés de trayectoria, se lleva este sábado a la Fundación Club 45 sus canciones y a sus amigos. Y allí se encontrará con Álex Cooper, de quien fue guitarrista casi veinte años y alguna canción tiene que caer. Y con todo, no es multitud, ni de amigos músicos ni de temas porque podría triplicar la apuesta.

Eso sí, alineación de lujo a partir de las cinco de la tarde, cuando se suba al escenario de la Sala Multiusos Mario Álvarez, músico imprescindible de bandas como Los Popels o RadioCrash, Kurt Baker Combo o Cooper, grupo en el que militó desde su aparición en el año 2000 hasta su disolución en 2019, e invite a Juancho Lizard, Myriam y Aníbal de The Bright, Miguel Manero (Salamanders, Abogado del Diablo, Flechazos), Carlos y Alex de Zabriskie y compañeros en Atributos), Senén de NessCarbón y, por supuesto, el propio Alex Cooper, director del Archivo Gráfíco de la Era Pop.

