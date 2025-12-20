Artistas y comerciantes: el cóctel perfecto del oeste

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ocho espacios creativos de León Oeste abrirán sus puertas hoy sábado 20 de diciembre de 2025, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, para darse a conocer, intercambiar experiencias y dinamizar la zona.

Por segundo año consecutivo, vuelven a abrir sus puertas al público un total de ocho espacios culturales y creativos del Barrio de los Artistas –al otro lado del río Bernesga y de las vías del tren, en el histórico barrio ferroviario de León–, convirtiendo León Oeste en un gran mapa creativo donde contemplar, sentir y vivir el arte.

Cuatro de estos espacios (La Futura, La Casa Menguante, la Casa Magnética e Isla Bukanera) están gestionados exclusivamente por artistas —pintores, escultores, creadores plásticos y visuales, artistas escénicos y editores—, mientras que los cuatro restantes (La Cabaña, Andén Creativo, Espacio_E y Galería Cinabrio) combinan su faceta comercial con propuestas didácticas y expositivas.

Este año el Barrio crece. Con respecto a la edición anterior, ha desaparecido por traslado 'El Sitio EF' (Eduardo Fandiño), aunque el artista sigue formando parte del colectivo y, en esta segunda jornada, realizará una intervención en un espacio público del barrio, concretamente en el Paso de los Quebrantos. También se ha incorporado un nuevo espacio, Andén Creativo, con Estela Román al frente.

Además, como ya hizo en verano el artista plástico y visual Luis Melón, se han sumado al colectivo otros dos artistas que residen en el barrio y trabajan en su casa, el pintor José Luis Rodríguez Tamargo y el fotógrafo Agustín Berrueta, con lo que en total ya son 18 los creadores y activistas culturales que forman parte del Barrio de los Artistas. Los tres recién incorporados mostrarán facetas de su trabajo en los escaparates cedidos por otros espacios creativos, concretamente en La Cabaña, Galería Cinabrio y Andén Creativo. El programa incluye exposiciones, intervenciones, performances...