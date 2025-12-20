La primera mujer que reinó en España y Europa

Para empezar, cita para todo el público el 2 de enero en el claustro de San Isidoro. Hay algo ‘amanecista’ en toda esta pasión leonesa por su historia y sus reyes. Y que conste que bienvenida sea. Allí, en la película del término era Faulkner. «Pero cómo se le ocurre a usted plagiar a Faulkner...», decían, mas o menos literal, se ve que matiz últimamente necesario en el ámbito cultural para que no vuelen cuchillos. Y declaraban su devoción por ese hombre en Amanece que no es poco como aquí por los reyes medievales, las Urraca que hubo, el reino que sabe a poco, el infantado que sí fue (por cierto, por él es reina Urraca. De pleno derecho, ni consorte ni nada, se explicó ayer)... El caso es que si se juntan varios seguidores del placer de la Historia bien contada el resultado es una conversación amena, interesante, ilustrada. Y ya, si a la reina Urraca, que no es la del cáliz, que la del cáliz es su tía, le caen 900 años de su muerte pues León, San Isidoro y todos los estamentos lo celebran. Ya cuando se forma parte en primera persona del plural de las correrías aquellas amanece que no es poco. Pero los 900 años de la reina Urraca son un hito que merece un 2026 por todo lo alto. Ya este jueves se coló en la presentación en Botines de los 100 de la muerte de Gaudí. Y ayer fue el Museo de San Isidoro, siempre imponente, el lugar en el que se presentó la apuesta por un 26 en donde doña Urraca sea protagonista desde el principio. Luis García, abad de la Real Colegiata de San Isidoro, y Raquel Jaén, directora del museo, y Juanfran Martín, director de La8 y Emma Rosa Posada, periodista y mucho más en lo que respecta a esta materia, presentaron varios de los proyectos previstos para el año que viene. Y entre ellos, precisamente fue Posada la que definió con puntería, ella que a través de la espectacular serie Reino. La historia de León se lo ha trabajado con pasión y conocimiento reclama que el éxito sería contarlo y contarlo bien. Y eso pasará en 2026.

Entre las propuestas más importantes destaca la celebración de la exposición temporal Urraca Reina con Reino. Todo sobre la mujer medieval, la estratega política y en definitiva como la primera reina por derecho propio en occidente. Se inaugurará en febrero de 2026. Previamente, el 2 de enero de 2026 a las 11.30 horas tendrá lugar un acto en el Panteón Real en honor a la reina Urraca I colocando una corona de laurel en su tumba y con la participación de la Coral Isidoriana. Abierto al público en general en la parte del claustro.

El acto se podrá seguir de forma libre y gratuita por todos en directo desde el claustro con una pantalla gigante. Posteriormente ya en el claustro se realizará un breve concierto de campanas que terminará con el canto del himno de León. Y ahí quedará patente esta conexión La8 y San Isidoro en torno a la celebración del año Urraca y su difusión. De hecho, La8 León Televisión participará de manera activa en esta efeméride. En el marco de esta conmemoración, el 8 de marzo de 2026, fecha del fallecimiento de la Reina, estrenará el quinto capítulo de la miniserie Reino, la historia de León, titulado Sea tu voluntad. Pero será en el sexto y último capítulo de la serie donde la vida y el reinado de Urraca cobren pleno protagonismo.

Otro apartado destacado será el ciclo de conferencias a lo largo de todo el año, libres y gratuitas hasta completar aforo. Al final se hará una publicación con un resumen de las conferencias. Se cuenta con nombres de la talla de Isabel San Sebastián, Margarita Torre, Ana María Echevarría, Ángela Franco Mata, Juan Antonio Testón, Therèse Martin, Félix Martínez, Irene Ruiz o la propia directora del Museo Raquel Jaén, que ofrecerán una panorámica completa de las diferentes perspectivas temáticas de la vida de doña Urraca.

Urraca Alfónsez (1081 – 1126) es la primera reina de pleno derecho en la historia de España y de Europa. Hija de Alfonso VI y de Constanza de Borgoña, rige durante diecisiete años el destino de León, a pesar de las incontables trabas que la vida pone en su camino. Ejemplo de fortaleza, tenacidad, resiliencia y coraje, esta soberana pionera sufre con despiadada crudeza la misoginia de los cronistas de su tiempo, que la harán pasar a la posteridad con el sobrenombre de «La Temeraria».

Urraca fue reina, y no reina consorte, una de las pocas mujeres que, a lo largo de la historia de España, ejerció la plenitud del poder real. Su actuación política fue juzgada por los clérigos contemporáneos y transmitida luego como tópico historiográfico, más por su condición de mujer que por el acierto o los errores de las decisiones tomadas.