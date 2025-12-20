'Gaza. La mirada no silenciada', en soria

Publicado por ICAL Soria Creado: Actualizado:

El Centro Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura organiza junto con la Unrwa España, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, y el Ayuntamiento de Soria la exposición Gaza. La mirada no silenciada.

El proyecto reúne 15 fotografías tomadas por fotoperiodistas gazatíes que trabajan para Unrwa en Gaza. Sus autores y autoras permanecen en el anonimato por razones de seguridad, pero su labor resulta imprescindible para transmitir al mundo la realidad del territorio: casi dos años de devastación absoluta en una franja de apenas 365 km², donde más de 2,1 millones de personas han visto sus vidas reducidas a la mera supervivencia, informó la Subdelegación del Gobierno en Soria, Bombardeos constantes, desplazamientos forzados, destrucción masiva de infraestructuras civiles, la muerte de cientos de trabajadores humanitarios y el colapso de todos los servicios esenciales