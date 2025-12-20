FOTOGRAFÍA
'Gaza. La mirada no silenciada', en soria
El Centro Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura organiza junto con la Unrwa España, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, y el Ayuntamiento de Soria la exposición Gaza. La mirada no silenciada.
El proyecto reúne 15 fotografías tomadas por fotoperiodistas gazatíes que trabajan para Unrwa en Gaza. Sus autores y autoras permanecen en el anonimato por razones de seguridad, pero su labor resulta imprescindible para transmitir al mundo la realidad del territorio: casi dos años de devastación absoluta en una franja de apenas 365 km², donde más de 2,1 millones de personas han visto sus vidas reducidas a la mera supervivencia, informó la Subdelegación del Gobierno en Soria, Bombardeos constantes, desplazamientos forzados, destrucción masiva de infraestructuras civiles, la muerte de cientos de trabajadores humanitarios y el colapso de todos los servicios esenciales