Mestre y Cuco en La Casona

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hoy, a las 20.00 horas, La Casona de San Feliz de Torío acoge el espectáculo poético musical Las estrellas para quien las trabaja de Juan Carlos Mestre y Cuco Pérez.

El acto se enmarca dentro de la segunda edición de «San Feliz Pueblo, estación cultural para familias y que siempre llevamos a cabo desde Factor Espacio San Feliz en estas fechas, hasta el 31 de diciembre", indica el propio Héctor Escobar, al frente de esta iniciativa y tantas otras. Habrá durante estos días actividades de música, magia, cuenta cuentos, presentaciones literarias y circo. Todas las actividades son gratuitas hasta completar el aforo.

Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, León, 1957), poeta y artista visual, es autor de varios libros de poesía y ensayo, como La visita de Safo y otros poemas para despedir a Lennon, Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo (Premio Adonáis, 1985) La poesía ha caído en desgracia (Premio Jaime Gil de Biedma, 1992) o La tumba de Keats (Editorial Hiperión, Premio Jaén de Poesía, 1999). Su obra poética entre 1982 y 2007 ha sido recogida en la antología Las estrellas para quien las trabaja (2007). Con La casa roja (Editorial Calambur, 2008), obtuvo el Premio Nacional de Poesía 2009. y con el poemario La bicicleta del panadero el Premio de la Crítica 2012.

Cuco Pérez inicia en el mundo musical con el acordeón, instrumento del que es autodidacta. Pronto forma parte de grupos emblemáticos en el panorama musical español: Nuestro Pequeño Mundo, La Musgaña, Radio Tarifa, Celtas Cortos, La Troupé de la Merced, etc. Ha colaborado con gran número de artistas españoles y extranjeros; Amancio Prada, Omara Portuondo, Joaquín Cortés, Luis Pastor, Dulce Pontes, Duncan Dhu, Carlos Cano, Estrella Morente.

Allez, Allez...! es su último trabajo, y es el fruto de la investigación llevada a cabo junto a su hermana, la actriz y cantante Luisa Pérez, sobre el cancionero de los refugiados españoles en los campos de concentración franceses tras la Guerra Civil. Tiene 300 acordeones.