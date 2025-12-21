Lancia emerge en el cerro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los tres edificios de los que consta el Centro Arqueológico de la Ciudad de Lancia ya han comenzado a alzarse en el histórico otero donde se ubican los restos de la gran ciudad astur-romana, en el municipio de Villasabariego. Tras un periodo de inactividad provocado por el hallazgo de ciertos vestigios de interés, las labores de construcción de este nuevo equipamiento cultural se reiniciaron el pasado mes de mayo y en estos momentos avanzan a buen ritmo, de forma que las cimentaciones ya están concluidas y puede apreciarse con claridad el trazado y forma de los edificios. El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, se acercó esta semana a visitar las obras acompañado por el arquitecto autor del proyecto, Gonzalo Pardo; el técnico de Patrimonio del Instituto Leonés de Cultura, Jesús Celis; responsables de la empresa Coysa y otros especialistas y trabajadores del organismo autónomo.

El futuro espacio cultural, investigador y divulgativo, situado a 22 kilómetros de la capital provincial y promovido directamente por el ILC de la Diputación leonesa, contará con 854 metros cuadrados construidos a los que se añaden otros 9.900 de área paisajística.

Martínez Morán se felicitó de la buena marcha de los trabajos y confirmó que, de seguir a este ritmo, «los edificios podrían estar terminados para la fecha prevista de diciembre de 2026». «En el momento de tomar posesión como diputado de Cultura me comprometí a continuar trabajando para que el proyecto del Centro Arqueológico de Lancia se convirtiera en una realidad, así como, poco después, para lograr el desbloqueo del mismo, cosa que hemos podido hacer después de un arduo trabajo, tanto de índole administrativa como arqueológica», comentó el diputado durante su visita al yacimiento. Y añadió: «La realidad que vemos hoy es buena prueba de nuestro firme compromiso en lo que respecta a la construcción de este nuevo equipamiento cultural, divulgativo y turístico a disposición de toda la sociedad.