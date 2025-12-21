Promonumenta nombra Socios de Honor a los héroes de los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asamblea General de Socios de Promonumenta, reunida en sesión extraordinaria en la tarde del miércoles, día 17, acordó, por unanimidad de los más de cien asistentes, el nombramiento como Socio de Honor 2025 al colectivo de personas, pueblos y entidades que el pasado verano lucharon de forma, a veces heroica, por salvar el importante patrimonio de las extensas zonas de la provincia de León que se vieron afectadas por el fuego.

En primer lugar figuran entre los distinguidos las cuatro personas que perdieron la vida en los incendios: Abel Ramos Falagán, 35 años, voluntario en el incendio de Castrocalbón, cercanías de Quintana y Congosto; Jaime Aparicio Vidales, 37 años, voluntario en el incendio llamado Castrocalbón; Ignacio Rumbao Domínguez, natural de Orense, brigadista y conductor de autobomba en el incendio de Compludo y Moisés Gallego, 66 años, falleció intentando extinguir el incendio de Villarejo de Órbigo.