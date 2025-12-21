Cuatro libros de la ULE reciben el Sello de Calidad en Edición Académica 2025

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Cuatro monografías, publicadas por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, han obtenido el Sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ 2025, concedido este año a un total de 48 obras en todo el ámbito nacional.

Se trata de obras de diversa temática, como ‘La patografía en España. Visiones y relatos de la salud en el cómic’, de Inés González Cabeza, que ha despertado un notable interés por su enfoque transversal y por abordar la experiencia de la enfermedad desde el lenguaje del cómic.

El director del Servicio de Publicaciones, José Manuel Trabado, señala que esta monografía ejemplifica la capacidad de tender puentes entre las humanidades y las ciencias de la salud, demostrando cómo disciplinas aparentemente alejadas pueden dialogar y enriquecerse mutuamente y que ha sido premiado como Mejor monografía en Ciencias de la Salud en los XXVIII Premios Nacionales de Edición Universitaria.

Inés González muestra su libro sobre la patografía en España.ÁNGELOPEZ

En esa misma línea de investigación histórica se sitúa ‘Mauricio, obispo de Burgos (†1238): entre París, Limoges y Castilla’, firmado por María Concepción Cosmen Alonso y José Alberto Moráis Morán, que traza una mirada amplia sobre una figura clave del siglo XIII en el contexto europeo y castellano.

Junto a estos trabajos, han obtenido sello de calidad también ‘BLACK POWER. Respeto y derechos civiles en Estados Unidos’, de Héctor Caño Díaz, una investigación centrada en uno de los movimientos sociales y políticos más relevantes del siglo XX, así como el estudio ‘El escultor Gregorio Español (1554-1631) y los seguidores de Gaspar Becerra en la antigua diócesis de Astorga’, de Rubén Fernández Mateos, que profundiza en el patrimonio artístico del entorno más cercano y pone de relieve la importancia de abordar el ámbito local con el mismo rigor académico que cualquier otro objeto de estudio.

Con estos cuatro sellos, el Servicio de Publicaciones consolida una trayectoria ascendente en las convocatorias de calidad editorial para monografías, una línea estratégica que se suma a los cinco reconocimientos obtenidos en las dos ediciones anteriores y que confirma la solidez de un modelo editorial basado en el rigor, la transparencia y el compromiso con la difusión del conocimiento.

“Este reconocimiento pone de manifiesto la labor sostenida del Servicio de Publicaciones de la Universidad de León en favor de una edición académica rigurosa, profesionalizada y alineada con los estándares nacionales e internacionales de calidad”, señala Trabado.

El Sello CEA-APQ, creado y desarrollado por UNE y avalado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Aneca, y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Fecyt, está reconocido, desde su creación en 2017, como indicio de calidad de las publicaciones en la evaluación de la actividad investigadora.

En la presente convocatoria han sido acreditadas 48 monografías individuales pertenecientes a 18 editoriales universitarias y académicas, consolidando el Sello CEA-APQ como referente en el sistema de evaluación de la edición académica en España.